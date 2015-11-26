Видео с текстом от HJELVIK

Группа HJELVIK, в состав которой входит бывший вокалист KVELERTAK Erlend Hjelvik, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Helgrinda", которая взята из нового альбома Welcome To Hel, выходящего двадцатого ноября на Nuclear Blast.
Трек-лист:
"Father War"
"Thor's Hammer"
"Helgrinda"
"The Power Ballad Of Freyr"
"Glory Of Hel"
"12th Spell"
"Ironwood"
"Kveldulv"
"North Tsar"
"Necromance"
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