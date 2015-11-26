Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 181
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 30
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 27
*Новая песня AC/DC 18
[= ||| все новости группы



*

Hjelvik

*
Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от HJELVIK



*
zoom
*
* *
Группа HJELVIK, в состав которой входит бывший вокалист KVELERTAK Erlend Hjelvik, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Helgrinda", которая взята из нового альбома Welcome To Hel, выходящего двадцатого ноября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Father War"
"Thor's Hammer"
"Helgrinda"
"The Power Ballad Of Freyr"
"Glory Of Hel"
"12th Spell"
"Ironwood"
"Kveldulv"
"North Tsar"
"Necromance"

HJELVIK - Official Lyric Video For New Single "Helgrinda" Released



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 203

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом