9 ноя 2020



Новое видео HJELVIK



“Glory Of Hel”, новое видео группы HJELVIK, в состав которой входит бывший вокалист KVELERTAK Erlend Hjelvik, доступно для просмотра ниже. Она взята из нового альбома Welcome To Hel, выходящего двадцатого ноября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Father War"

"Thor's Hammer"

"Helgrinda"

"The Power Ballad Of Freyr"

"Glory Of Hel"

"12th Spell"

"Ironwood"

"Kveldulv"

"North Tsar"

"Necromance"







