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Hjelvik

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
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|||| 9 ноя 2020

Новое видео HJELVIK



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“Glory Of Hel”, новое видео группы HJELVIK, в состав которой входит бывший вокалист KVELERTAK Erlend Hjelvik, доступно для просмотра ниже. Она взята из нового альбома Welcome To Hel, выходящего двадцатого ноября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Father War"
"Thor's Hammer"
"Helgrinda"
"The Power Ballad Of Freyr"
"Glory Of Hel"
"12th Spell"
"Ironwood"
"Kveldulv"
"North Tsar"
"Necromance"

HJELVIK вЂ“ вЂњGlory Of HelвЂќ Video Streaming Feat. HIGH ON FIREвЂ™s MATT PIKE



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