Новая песня AZARATH



Польская группа AZARATH выпустит новую работу, получившую название "Saint Desecration", двадцать седьмого ноября на Agonia Records. Запись проходила в Tall Pine Records вместе с Haldor Grundberg (Satanic Audio), мастеринг выполнил в Audiosiege Studio Brad Boatright, а за оформление отвечала Marta Promińska из Hypnagogic Painting.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



-Digi CD

-Jewelcase CD

-Black LP

-Marbled Lava LP

-Picture LP

-Digital



Трек-лист:



“Death-At-Will”

“Sancta Dei Meretix”

“Let Them Burn…”

“Fall Of The Blessed”

“No Salvation”

“Profanation”

“Reigning Over The Death”

“Life Is Death, Death Is Life”

“Inflicting Blasphemy Upon The Heavens”

“Beyond The Gates Of Burning Ghats”

“Pure Hate” (Digi CD bonus track / guest vocals by Stillborn’s Killer)



Композиция "Sancta Dei Meretrix" доступна для прослушивания ниже.







