Переиздание альбома AZARATH доступно для прослушивания



AZARATH переиздали в ремастированном варианте альбом Diabolic Impious Evil, прослушать который можно ниже:



1. Whip the Whore

2. Baptized in Sperm of the Antichrist

3. Devil’s Stigmata

4. Anti-Human, Anti-God

5. For Satan My Blood

6. Screamin’ Legions Death Metal

7. Intoxicated by Goat Vomit

8. Angels’ Assassins

9. Beast Inside

10. Goathorned’s Revenge http://www.azarath.tcz.pl







