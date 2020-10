сегодня



SARAH JEZEBEL DEVA — об альбоме ANGTORIA



SARAH JEZEBEL DEVA вспомнила об альбоме ANGTORIA "God Has A Plan for Us All", который вышел в уже далеком 2006 году:



«Я хотела опубликовать это сообщение, потому что многие вообще не в курсе о существовании этой пластинки. Насколько я знаю, её не переиздавали, но Listenable Records стала первым лейблом, который дал мне шанс. Они были классными и остаются таковыми до сих пор. Партии баса записывал Dave Pybus, а удивительный Aaron из MDB записал со мной песню, что для меня стало настоящей сбывшейся мечтой. Альбому уже больше десяти лет, но мы с Chris'ом ещё надеемся на продолжение. Мы остались отличными друзьями и регулярно общаемся. Никогда не говори "никогда". Кто знает, может, Covid возродит и этот проект».







