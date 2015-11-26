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Angtoria

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Страна
United KingdomВеликобритания



20 окт 2020 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA — об альбоме ANGTORIA

16 май 2013 : 		 ANGTORIA работает над новым материалом

30 дек 2011 : 		 Sarah Jezebel Deva о новом альбоме ANGTORIA

30 дек 2011 : 		 Chris Rehn заявляет, что без его участия возвращение ANGTORIA не сможет состояться

25 дек 2011 : 		 ANGTORIA вернутся в 2012-м году под новым именем и с новым альбомом

13 сен 2010 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA: "Да, ANGTORIA всё ещё жива"

5 май 2006 : 		 Басист CRADLE OF FILTH присоединился к ANGTORIA

13 апр 2006 : 		 ANGTORIA снимают видео "God Has A Plan For Us All"

24 фев 2006 : 		 ANGTORIA: обложка и трек-лист нового альбома

17 ноя 2005 : 		 В субботу ANGTORIA начинают запись дебютного альбома

11 ноя 2005 : 		 ANGTORIA подписались на LISTENABLE RECORDS

29 июл 2005 : 		 ANGTORIA подписались
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SARAH JEZEBEL DEVA — об альбоме ANGTORIA



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SARAH JEZEBEL DEVA вспомнила об альбоме ANGTORIA "God Has A Plan for Us All", который вышел в уже далеком 2006 году:

«Я хотела опубликовать это сообщение, потому что многие вообще не в курсе о существовании этой пластинки. Насколько я знаю, её не переиздавали, но Listenable Records стала первым лейблом, который дал мне шанс. Они были классными и остаются таковыми до сих пор. Партии баса записывал Dave Pybus, а удивительный Aaron из MDB записал со мной песню, что для меня стало настоящей сбывшейся мечтой. Альбому уже больше десяти лет, но мы с Chris'ом ещё надеемся на продолжение. Мы остались отличными друзьями и регулярно общаемся. Никогда не говори "никогда". Кто знает, может, Covid возродит и этот проект».

Former CRADLE OF FILTH Backing Vocalist SARAH JEZEBEL DEVA Looks Back On ANGTORIA Album -



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