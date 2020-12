6 дек 2020



ANGTORIA перевыпустят альбом



Sarah Jezebel Deva опубликовала сообщение о том, что пластинка ANGTORIA "God Has A Plan For Us All", в оригинале выпущенная в 2006 году, будет перевыпущена в ближайшее время под другим названием.







