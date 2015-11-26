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Antiqva

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|||| 20 окт 2020

Новый сингл ANTIQVA выйдет зимой



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Группа ANTIQVA, в состав которой входят Xenoyr (Ne Obliviscaris) и Lindsay Schoolcraft, выпустят дебютный сингл, "Funeral Crown", в декабре этого года.

Состав:

Lindsay Schoolcraft (formerly Cradle Of Filth)
Xenoyr (Ne Obliviscaris, Omega Infinity)
Justine Ethier (Karkaos, Blackguard)
Urzorn (Negator)
Memnock (Susperia, Abyssic)
Dalai Cellai (The Ocean Collective, Dirty Granny Tales)
Andy Thomas (Black Crown Initiate)

ANTIQVA Featuring LINDSAY SCHOOLCRAFT And NE OBLIVISCARIS, BLACKGUARD Members To Release New Single In December



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