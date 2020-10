20 окт 2020



Новый сингл ANTIQVA выйдет зимой



Группа ANTIQVA, в состав которой входят Xenoyr (Ne Obliviscaris) и Lindsay Schoolcraft, выпустят дебютный сингл, "Funeral Crown", в декабре этого года.



Состав:



Lindsay Schoolcraft (formerly Cradle Of Filth)

Xenoyr (Ne Obliviscaris, Omega Infinity)

Justine Ethier (Karkaos, Blackguard)

Urzorn (Negator)

Memnock (Susperia, Abyssic)

Dalai Cellai (The Ocean Collective, Dirty Granny Tales)

Andy Thomas (Black Crown Initiate)







+0 -1



просмотров: 118