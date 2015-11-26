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20 окт 2020
Новый сингл ANTIQVA выйдет зимой
Группа ANTIQVA, в состав которой входят Xenoyr (Ne Obliviscaris) и Lindsay Schoolcraft, выпустят дебютный сингл, "Funeral Crown", в декабре этого года.
Состав:
Lindsay Schoolcraft (formerly Cradle Of Filth)
Xenoyr (Ne Obliviscaris, Omega Infinity)
Justine Ethier (Karkaos, Blackguard)
Urzorn (Negator)
Memnock (Susperia, Abyssic)
Dalai Cellai (The Ocean Collective, Dirty Granny Tales)
Andy Thomas (Black Crown Initiate)
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