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Видео с текстом от ANTIQVA



Группа ANTIQVA, в состав которой входят Xenoyr (Ne Obliviscaris) и Lindsay Schoolcraft, представили дебютный сингл "Funeral Crown".



Состав:



Lindsay Schoolcraft (ранее в Cradle Of Filth)

Xenoyr (Ne Obliviscaris, Omega Infinity)

Justine Ethier (Karkaos, Blackguard)

Urzorn (Negator)

Memnock (Susperia, Abyssic)

Dalai Cellai (The Ocean Collective, Dirty Granny Tales)

Andy Thomas (Black Crown Initiate)







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