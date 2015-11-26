|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Видео с текстом от ANTIQVA
Группа ANTIQVA, в состав которой входят Xenoyr (Ne Obliviscaris) и Lindsay Schoolcraft, представили дебютный сингл "Funeral Crown".
Состав:
Lindsay Schoolcraft (ранее в Cradle Of Filth)
Xenoyr (Ne Obliviscaris, Omega Infinity)
Justine Ethier (Karkaos, Blackguard)
Urzorn (Negator)
Memnock (Susperia, Abyssic)
Dalai Cellai (The Ocean Collective, Dirty Granny Tales)
Andy Thomas (Black Crown Initiate)
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).