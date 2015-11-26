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Antiqva

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Видео с текстом от ANTIQVA



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Группа ANTIQVA, в состав которой входят Xenoyr (Ne Obliviscaris) и Lindsay Schoolcraft, представили дебютный сингл "Funeral Crown".

Состав:

Lindsay Schoolcraft (ранее в Cradle Of Filth)
Xenoyr (Ne Obliviscaris, Omega Infinity)
Justine Ethier (Karkaos, Blackguard)
Urzorn (Negator)
Memnock (Susperia, Abyssic)
Dalai Cellai (The Ocean Collective, Dirty Granny Tales)
Andy Thomas (Black Crown Initiate)




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