Бывшая вокалистка SIRENIA в TRAIL OF TEARS



TRAIL OF TEARS объявили о возвращении в следующем составе: Ronny Thorsen (vocals), Runar Hansen (guitars), Jonathan Alejandro Perez (drums), Endre Moe (bass), Nicolay “Jørni” Johnsen и Ailyn (ex-Sirenia, Her Chariot Awaits).



Коллектив работает над новым материалом — подробности позже.







