Новый ЕР TRAIL OF TEARS выйдет весной



TRAIL OF TEARS выпустят первый студийный материал за более чем десять лет, ЕР Winds Of Disdain, 24 мая на CD, виниле и в цифровом варианте на The Circle Music. Лейбл также планирует впервые на виниле выпустить первые семь альбомов коллектива.



Ronny Thorsen: «После чрезвычайно сложного периода, связанного с пандемией и различными неудачами, мы наконец-то готовы поделиться результатами нашей работы с момента объявления о нашем возвращении в 2020 году.



Мы рассматривали несколько вариантов того, как нам следует действовать дальше, и мы очень рады, что подписали контракт с The Circle Music, которые издадут как нашу новую музыку в различных форматах, так и старые альбомы на виниле. Maria и ее команда с самого начала проявили неподдельный энтузиазм по отношению к группе, что стало ключевым фактором в принятии нашего решения. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей музыкой со всеми вами и увидеть вас всех на концертах в ближайшее время!»



Трек-лист ЕР "Winds Of Disdain":



"Winds Of Disdain"

"Take These Tears "

"No Colours Left"

"T.B.A."







