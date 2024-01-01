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Trail of Tears

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11 янв 2024 : 		 Новый ЕР TRAIL OF TEARS выйдет весной

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23 фев 2013 : 		 Новая песня TRAIL OF TEARS

15 янв 2013 : 		 В TRAIL OF TEARS очередные перемены

1 дек 2012 : 		 Трек-лист нового альбома TRAIL OF TEARS

24 ноя 2012 : 		 TRAIL OF TEARS на MASSACRE RECORDS

11 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TRAIL OF TEARS

3 сен 2012 : 		 TRAIL OF TEARS о визите в Беларусь

27 авг 2012 : 		 TRAIL OF TEARS исполнили новый трек

13 авг 2012 : 		 Закулисные съемки с выступления TRAIL OF TEARS

5 мар 2012 : 		 Новый ударник TRAIL OF TEARS

27 янв 2012 : 		 TRAIL OF TEARS расстались с барабанщиком

23 янв 2012 : 		 Тизер нового альбома TRAIL OF TEARS

26 сен 2011 : 		 TRAIL OF TEARS завершили запись альбома

13 мар 2011 : 		 TRAIL OF TEARS начнут запись в сентябре

9 ноя 2010 : 		 TRAIL OF TEARS сочиняют материал

8 авг 2010 : 		 TRAIL OF TEARS расстались с гитаристом

22 май 2009 : 		 Еще один трек от TRAIL OF TEARS

16 апр 2009 : 		 Еще одна песня TRAIL OF TEARS в сети

3 апр 2009 : 		 Новая песня TRAIL OF TEARS в сети

7 мар 2009 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома TRAIL OF TEARS

15 янв 2009 : 		 Трек-лист и название нового альбома TRAIL OF TEARS

8 ноя 2008 : 		 TRAIL OF TEARS начали запись нового альбома

7 авг 2008 : 		 TRAIL OF TEARS в ноябре отправятся в студию

25 ноя 2007 : 		 TRAIL OF TEARS продлили контракт с Napalm Records

2 фев 2007 : 		 Вокалистка Cathrine Paulsen вернулась в TRAIL OF TEARS
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Новый ЕР TRAIL OF TEARS выйдет весной



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TRAIL OF TEARS выпустят первый студийный материал за более чем десять лет, ЕР Winds Of Disdain, 24 мая на CD, виниле и в цифровом варианте на The Circle Music. Лейбл также планирует впервые на виниле выпустить первые семь альбомов коллектива.

Ronny Thorsen: «После чрезвычайно сложного периода, связанного с пандемией и различными неудачами, мы наконец-то готовы поделиться результатами нашей работы с момента объявления о нашем возвращении в 2020 году.

Мы рассматривали несколько вариантов того, как нам следует действовать дальше, и мы очень рады, что подписали контракт с The Circle Music, которые издадут как нашу новую музыку в различных форматах, так и старые альбомы на виниле. Maria и ее команда с самого начала проявили неподдельный энтузиазм по отношению к группе, что стало ключевым фактором в принятии нашего решения. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей музыкой со всеми вами и увидеть вас всех на концертах в ближайшее время!»

Трек-лист ЕР "Winds Of Disdain":

"Winds Of Disdain"
"Take These Tears "
"No Colours Left"
"T.B.A."

TRAIL OF TEARS Return After More Than 10 Years With Winds Of Disdain EP




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