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RON KEEL рассказал о своём контракте с BLACK SABBATH



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BraveWords побеседовали с Ron'ом Keel'ом, являющимся фронтменом группы KEEL, который начал свою карьеру с Yngwie Malmsteen'ом на альбоме "Steeler". До того, как Keel выпустил свой дебютный альбом "Lay Down the Law" в конце 1984 года, певец подписал контракт с BLACK SABBATH, когда Ian Gillan ушёл из группы после записи альбома "Born Again" и турне. Как объяснил Ron Keel, это не городская легенда:

«Это правда. Прошло 36 лет, и я понимаю, что на самом деле они никогда не звонили и не увольняли меня или что-то в этом роде, но это просто шутка. Я был участником группы, у меня был подписанный контракт, у меня были обширные встречи с Tony (Iommi) и Geezer'ом (Butler'ом), а также с Don'ом Arden'ом, который был их менеджером в то время. Я действительно окунулся в этот мир и этот опыт в марте 1984 года, и просто быть маленькой, крошечной ниткой в огромном, массивном гобелене, которым является Black Sabbath, — оригинальная хэви-металлическая группа — это огромная честь. Это дало мне возможность записать и выпустить трибьют-альбом Sabbath в начале этого года под названием "Emerald Sabbath", в рамках которого я смог записать три песни и охватить эпохи трёх разных вокалистов. Я должен был сделать песню Ozzy (Osbourne'а) "Hole In The Sky", я должен был сделать песню Ian'a Gillan'a "Trashed" из альбома "Born Again", и я должен был сделать кавер на "Die Young" Ронни Джеймса Дио, который стал очень успешным клипом, выпущенным пару месяцев назад. Rudy Sarzo исполнил басовые партии, а Vinnie Appice сыграл на барабанах — я о том, что Vinnie был именно ТЕМ парнем, который сыграл на "Heaven And Hell". Возможность записать всё с Vinnie Appice и Rudy Sarzo, а также с моим гитаристом DC (Dave'ом Cothern'ом) — это была мечта, которая стала реальностью. Это тот момент, когда я ближе всего подобрался к тому, чтобы спеть песню BLACK SABBATH, но я не сдаюсь и очень горжусь результатами».

Он также добавил:

«Приятно оглядываться назад на то, что могло бы произойти, но я чувствую себя привилегированным, что даже моё небольшое общение с Tony, Geezer'ом и лагерем Sabbath сделало меня по умолчанию ещё одним членом семьи. Я могу делать такие проекты, как Emerald Sabbath, исполнять пару песен "Black Sabbath", а также выступать с Ron Keel Band».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


23 окт 2020, 13:27		Винни вообщето не играл на Heaven And Hell, если он конечно альбом имеет ввиду


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