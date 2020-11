сегодня



RON KEEL хочет отыграть сет из песен BLACK SABBATH



В рамках недавнего интервью с RON'ом KEEL'ом вновь была затронута тема возможного сотрудничества с BLACK SABBATH в 1984 году:



«Долгое время на это никто не обращал внимания, пока в некоторых книгах и на сайтах — с развитием Интернета — люди не стали упоминать об этом в конце 90-х. Вышло несколько книг с историей SABBATH, и я подумал: "Ну хорошо, они вспомнили об этом", мне стали задавать про это вопросы в интервью. Поэтому я начал рассказывать историю со своей позиции раз за разом. Но самое классное состоит в том, что я смог спеть эти песни с бывшими участниками BLACK SABBATH в новом проекте EMERALD SABBATH. Тут собраны все, кто надо — бывшие участники группы: Dave Walker, Vinny Appice. Rudy Sarzo играет на басу в "Die Young", которую я записывал. На самом деле я записал вокал для трёх треков — "Hole In The Sky", трек Ozzy [Osbourne'а]; "Trashed", песню Gillan'a с "Born Again", и кавер-версию Ронни "Die Young". Так что записывать эти треки из разных эпох SABBATH, а Vinny принимал участие в записи "Heaven And Hell" — для меня это было невероятным опытом!»



Ron также заметил, что предварительно в планах его сольной группы было исполнять некоторые классические темы SABBATH в ближайшем туре:



«Мы уже играем кое-что из SABBATH — есть небольшой сегмент в рамках сета RON KEEL BAND тогда, когда настает подходящий момент. Не на каждом концерте, но особенно в рок-клубах, где я знаю, что фанаты оценят это, тогда мы и играем кое-что из материала SABBATH. И, может быть, в следующем году мы замутим KEEL SABBATH — я так называю этот проект — в рамках которого я отыграю полный список песен, которые дал мне Tony Iommi в 1984 году. Он дал мне этот список и сказал: "Выучи это. Это список для следующего тура". И у меня всё ещё есть кассета с записью этих треков в том порядке, который он мне дал. Я помню, что сет открывался с "Neon Knights". Так что я бы это сделал ради вызова самому себе и для удовольствия. И потому, что фанатам наверняка подобное понравится. Я знаю, что я могу. Можно отыграть трибьют-шоу SABBATH и завершить грандиозным финалом из песен KEEL, STEELER, RON KEEL BAND. Это вполне может случиться в 2021 году, если вообще в 2021-м что-то будет».































