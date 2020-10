сегодня



“Let It Burn”, новое видео ROCKIN’ ENGINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wretched And The Damned":



“Let It Burn”

“Mass Hysteria”

“Broken Angel”

“I Sold My Soul To The Devil”

“The Wretched And The Damned”







