28 авг 2023



Новое видео ROCKIN’ ENGINE



“Carnival Of Evil”, новое видео ROCKIN’ ENGINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Altered By Evil".



Трек-лист:



“Carnival Of Evil”

“Day Of Wrath”

“Liber Ex-Mortis”

“Monsters Under Your Bed”

“Psycho Path”

“Room 185” feat Steph Jomphe (Insurrection)







