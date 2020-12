1 дек 2020



Видео с текстом от THE GRIEF



THE GRIEF опубликовали официальное видео с текстом на песни из ЕР “Descent”:



"Scourge" (Instrumental)

"Sunder"

"The Ascent"

"Den Of Thieves"

"To Hew In Wrath"







