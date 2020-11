сегодня



Вышел новый альбом THE GRIEF



Ирландская дум-металлгруппа THE GRIEF выпустила новый альбом, получивший название "Horizon’s Fall", который доступен для покупки на их официальной странице. Несколько треков доступны ниже.



Трек-лист:



Part I - Ascent

"To A New Dawn"

"In Defiance"

"Call Of The Void"

"Departed"



Part II - Descent

"Scourge" (Instrumental)

"Sunder"

"The Ascent"

"Den Of Thieves"

"To Hew in Wrath"







