1 дек 2020



PHILM выпустит альбом зимой



Metalville Records объявили о подписании контракта с группой PHILM, в состав которой сейчас входят Gerry Nestler (CIVIL DEFIANCE) и bassist Pancho Tomaselli (WAR), Долгожданная третья пластинка PHILM, получившая название "Time Burner", запланирована к выпуску на февраль 2021 года и будет первой после ухода Dave'a Lombardo (ex-SLAYER). Партии ударных для нового диска записывал Anderson Quintero.













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