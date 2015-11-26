Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 86
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 31
[= ||| все новости группы



*

Philm

*



1 дек 2020 : 		 PHILM выпустит альбом зимой

24 июл 2018 : 		 Лидер PHILM выпускает сольник

3 ноя 2016 : 		 Новая песня PHILM

18 сен 2016 : 		 PHILM продолжают существование

13 янв 2016 : 		 DAVE LOMBARDO ушел из PHILM

14 ноя 2015 : 		 DAVE LOMBARDO о любимых барабанщиках

16 сен 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я не слежу за современными экстрим-металл-барабанщиками»

11 сен 2015 : 		 Видео с выступления PHILM

9 сен 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я всегда помню о Джеффе»

24 авг 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я никогда не думал, что достигну сегодняшнего статуса»

23 июл 2015 : 		 DAVE LOMBARDO хочет поехать на Кубу

16 май 2015 : 		 Видео с выступления PHILM

25 мар 2015 : 		 Видео с выступления PHILM

20 фев 2015 : 		 DAVE LOMBARDO не хочет быть лишь металлическим барабанщиком

7 фев 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: "Металлу в наше время недостает креативности"

1 янв 2015 : 		 DAVE LOMBARDO мечтает поработать с JIMMY PAGE'ем

30 ноя 2014 : 		 DAVE LOMBARDO: "LARS ULRICH был прав, когда боролся с Napster"

27 ноя 2014 : 		 DAVE LOMBARDO о Lars'e Ulrich'e

17 сен 2014 : 		 Новая песня PHILM

9 сен 2014 : 		 Новая песня PHILM

25 авг 2014 : 		 Видео с выступления барабанщика PHILM

30 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома PHILM

26 июл 2014 : 		 Новый альбом PHILM выйдет в сентябре

19 июн 2014 : 		 Новый миньон PHILM выйдет в 2015 году

18 июн 2014 : 		 DAVE LOMBARDO записывает партии для нового ЕР PHILM

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления PHILM
Показать далее
| - |

|||| 1 дек 2020

PHILM выпустит альбом зимой



*
zoom
*
* *
Metalville Records объявили о подписании контракта с группой PHILM, в состав которой сейчас входят Gerry Nestler (CIVIL DEFIANCE) и bassist Pancho Tomaselli (WAR), Долгожданная третья пластинка PHILM, получившая название "Time Burner", запланирована к выпуску на февраль 2021 года и будет первой после ухода Dave'a Lombardo (ex-SLAYER). Партии ударных для нового диска записывал Anderson Quintero.

PHILM To Release 'Time Burner', First Album Following DAVE LOMBARDO's Departure





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 195

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом