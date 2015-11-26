Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью
183
Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним...
44
Вокалист METAL CHURCH повесился
39
Умер басист ZZ TOP
29
Умер бывший барабанщик SLIPKNOT
28
все новости группы
Philm
США
Progressive Rock
Post Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/philmrocks
1 авг 2021
:
PHILM нашли барабанщика
12 июн 2021
:
Новое видео PHILM
1 дек 2020
:
PHILM выпустит альбом зимой
24 июл 2018
:
Лидер PHILM выпускает сольник
3 ноя 2016
:
Новая песня PHILM
18 сен 2016
:
PHILM продолжают существование
13 янв 2016
:
DAVE LOMBARDO ушел из PHILM
14 ноя 2015
:
DAVE LOMBARDO о любимых барабанщиках
16 сен 2015
:
DAVE LOMBARDO: «Я не слежу за современными экстрим-металл-барабанщиками»
11 сен 2015
:
Видео с выступления PHILM
9 сен 2015
:
DAVE LOMBARDO: «Я всегда помню о Джеффе»
24 авг 2015
:
DAVE LOMBARDO: «Я никогда не думал, что достигну сегодняшнего статуса»
23 июл 2015
:
DAVE LOMBARDO хочет поехать на Кубу
16 май 2015
:
Видео с выступления PHILM
25 мар 2015
:
Видео с выступления PHILM
20 фев 2015
:
DAVE LOMBARDO не хочет быть лишь металлическим барабанщиком
7 фев 2015
:
DAVE LOMBARDO: "Металлу в наше время недостает креативности"
1 янв 2015
:
DAVE LOMBARDO мечтает поработать с JIMMY PAGE'ем
30 ноя 2014
:
DAVE LOMBARDO: "LARS ULRICH был прав, когда боролся с Napster"
27 ноя 2014
:
DAVE LOMBARDO о Lars'e Ulrich'e
17 сен 2014
:
Новая песня PHILM
9 сен 2014
:
Новая песня PHILM
25 авг 2014
:
Видео с выступления барабанщика PHILM
30 июл 2014
:
Трейлер нового альбома PHILM
26 июл 2014
:
Новый альбом PHILM выйдет в сентябре
19 июн 2014
:
Новый миньон PHILM выйдет в 2015 году
18 июн 2014
:
DAVE LOMBARDO записывает партии для нового ЕР PHILM
15 апр 2014
:
Видео с выступления PHILM
5 фев 2014
:
DAVE LOMBARDO: «Когда появляются деньги, у тебя больше нет друзей»
25 янв 2014
:
DAVE LOMBARDO (PHILM) исполняет LED ZEPPELIN
11 ноя 2013
:
Бывший барабанщик SLAYER выступил с GOLDEN STATE POPS ORCHESTRA
16 сен 2013
:
PHILM исполнили новую песню
11 май 2013
:
DAVE LOMBARDO ответил на вопросы поклонников
2 май 2013
:
Видео полного концерта PHILM
22 апр 2013
:
Видео с выступления PHILM
31 мар 2013
:
Видео полного концерта PHILM
11 сен 2012
:
Вокалист EXODUS исполнил классику BLACK SABBATH с PHILM
31 авг 2012
:
Видео с выступления PHILM
6 июл 2012
:
Видео PHILM
8 июн 2012
:
Видео с презентации дебютного альбома PHILM
15 май 2012
:
Дебютный альбом PHILM доступен для прослушивания
10 май 2012
:
Новая песня PHILM
30 апр 2012
:
Семплы нового альбома PHILM
18 апр 2012
:
Песня с нового альбома PHILM
7 янв 2012
:
Дебют PHILM проходит мастеринг
11 янв 2011
:
KERRY KING выступил вместе с PHILM
6 янв 2011
:
Видео с выступления PHILM
сегодня
PHILM
нашли барабанщика
PHILM объявили о том, что новым барабанщиком стал Anthony Drinkwater.
</div>
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 188
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).