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*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
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Philm

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1 авг 2021 : 		 PHILM нашли барабанщика

12 июн 2021 : 		 Новое видео PHILM

1 дек 2020 : 		 PHILM выпустит альбом зимой

24 июл 2018 : 		 Лидер PHILM выпускает сольник

3 ноя 2016 : 		 Новая песня PHILM

18 сен 2016 : 		 PHILM продолжают существование

13 янв 2016 : 		 DAVE LOMBARDO ушел из PHILM

14 ноя 2015 : 		 DAVE LOMBARDO о любимых барабанщиках

16 сен 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я не слежу за современными экстрим-металл-барабанщиками»

11 сен 2015 : 		 Видео с выступления PHILM

9 сен 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я всегда помню о Джеффе»

24 авг 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я никогда не думал, что достигну сегодняшнего статуса»

23 июл 2015 : 		 DAVE LOMBARDO хочет поехать на Кубу

16 май 2015 : 		 Видео с выступления PHILM

25 мар 2015 : 		 Видео с выступления PHILM

20 фев 2015 : 		 DAVE LOMBARDO не хочет быть лишь металлическим барабанщиком

7 фев 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: "Металлу в наше время недостает креативности"

1 янв 2015 : 		 DAVE LOMBARDO мечтает поработать с JIMMY PAGE'ем

30 ноя 2014 : 		 DAVE LOMBARDO: "LARS ULRICH был прав, когда боролся с Napster"

27 ноя 2014 : 		 DAVE LOMBARDO о Lars'e Ulrich'e

17 сен 2014 : 		 Новая песня PHILM

9 сен 2014 : 		 Новая песня PHILM

25 авг 2014 : 		 Видео с выступления барабанщика PHILM

30 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома PHILM

26 июл 2014 : 		 Новый альбом PHILM выйдет в сентябре

19 июн 2014 : 		 Новый миньон PHILM выйдет в 2015 году
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|||| сегодня

PHILM нашли барабанщика



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PHILM объявили о том, что новым барабанщиком стал Anthony Drinkwater.

PHILM Announce New Drummer, First Shows To Introduce New Lineup



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