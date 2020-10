сегодня



Новое видео DÉLUGE



"Digue", новое видео группы DÉLUGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ægo Templo", выход которого запланирован на шестое ноября на Metal Blade Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- blue / white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- white vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- gold / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- gold vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Soufre"

"Opprobre"

"Abysses"

"Fratres"

"Gloire Au Silence"

"Ægo Templo"

"Baïne"

"Digue"

"Béryl"

"Vers"







