Новый альбом DÉLUGE доступен для прослушивания



"Ægo Templo", новый альбом группы DéLUGE, доступен для прослушивания ниже. Он будет доступен в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- blue / white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- white vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- gold / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- gold vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Soufre"

"Opprobre"

"Abysses"

"Fratres"

"Gloire Au Silence"

"Ægo Templo"

"Baïne"

"Digue"

"Béryl"

"Vers"







