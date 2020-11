сегодня



FUATH подписали контракт с Season of Mist



Season Of Mist заключили контракт с играющей атмосферный блэк-металл группой Fuath, проектом Andy Marshall'а из SAOR.



Начав группу как разовую акцию и выпустив дебютную пластинку "I" (2016), шотландский музыкант решил превратить Fuath в серьёзный проект. Второй полноценный альбом, получивший название "II", выйдет в первой половине 2021 года.



Andy Marshall: «Для меня большая честь снова работать с Season of Mist, и мне не терпится выпустить новый альбом».



Дебютник Fuath можно оценить здесь.







