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Fuath

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Страна
United KingdomВеликобритания
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FUATH подписали контракт с Season of Mist



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Season Of Mist заключили контракт с играющей атмосферный блэк-металл группой Fuath, проектом Andy Marshall'а из SAOR.

Начав группу как разовую акцию и выпустив дебютную пластинку "I" (2016), шотландский музыкант решил превратить Fuath в серьёзный проект. Второй полноценный альбом, получивший название "II", выйдет в первой половине 2021 года.

Andy Marshall: «Для меня большая честь снова работать с Season of Mist, и мне не терпится выпустить новый альбом».

Дебютник Fuath можно оценить здесь.

FUATH - Atmospheric Black Metal Outfit Signs To Season of Mist



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