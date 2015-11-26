Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 189
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 86
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 70
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 61
*THERION почти записали новый альбом 34
[= ||| все новости группы



*

Fuath

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Новое видео FUATH



*
zoom
*
* *
"Into the Forest of Shadows", новое видео группы FUATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "II", выход которого запланирован на 19 марта на Underground Activists.

Трек-лист:

“Prophecies”
“The Pyre”
“Into The Forest Of Shadows”
“Essence”
“Endless Winter”

FUATH Shares Music Video For New Single



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 187

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом