сегодня



Новое видео FUATH



"Into the Forest of Shadows", новое видео группы FUATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "II", выход которого запланирован на 19 марта на Underground Activists.



Трек-лист:



“Prophecies”

“The Pyre”

“Into The Forest Of Shadows”

“Essence”

“Endless Winter”







