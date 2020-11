9 ноя 2020



Кавер-версия NICK CAVE от TOMORROW’S RAIN: Видео



Израильская группа TOMORROW’S RAIN записала кавер-версию песни Nick'a Cave'a "The Weeping Song", которая войдёт в дебютный альбом коллектива, получивший название "Hollow". Видео доступно ниже. Альбом вышел 5 ноября и доступен в следующих вариантах:



- Black Vinyl LP

- Limited Vinyl LP color versions through AOP Records, EMP and Napalm Records

- Cross Shape Digipak CD

- Wooden Box Set w/Bonus CD & Patch (Limited to 300)



Трек-лист:



"Trees" feat. Shlomi Bracha (Mashina)

"Fear" feat. Aaron Stainthrope (My Dying Bride)

"A Year I Would Like To Forget"

"In The Corner Of A Dead End Street" feat. Greg Mackintosh (Paradise Lost), Sakis Tolis (Rotting Christ) & Kobi Farhi (Orphaned Land)

"Misery Rain" feat. Fernando Ribeiro (Moonspell) & Mikko Kotamaki (Swallow The Sun)

"Into The Mouth Of Madness" feat. Jeff Loomis (Nevermore/Arch Enemy) & Kobi Farhi (Orphaned Land)

"Hollow" feat. Spiros Antoniou (Septicflesh)

"The Weeping Song" feat. Kobi Farhi (Orphaned Land), Anders Jacobsson (Draconian) & Lisa Cuthbert (Live Female vocals of The Sisters Of Mercy)

"Fear" (Acoustic Version)







