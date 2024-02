Музыканты MAYHEM, DARK FUNERAL, MERCYFUL FATE на новом альбоме TOMORROW’S RAIN

MAYHEM, DARK FUNERAL, MERCYFUL FATE TOMORROWS RAIN



TOMORROWS RAIN , Ovdan, 19 AOP Records. Mayhem, Sol Invictus, Dark Funeral, Mercyful Fate Sisters of Mercy. , Sunrise, :



Roads (feat. Dark Funerals Andreas Vingback and Sol Invictus Tony Wakeford)

Sunrise

Muaka (feat. Mayhems Attila Csihar)

Room 124

I Skuggornas Grav (feat. Mickael Broberg of Unanimated and Anja Huwe of Xmal Deutschland)

Burning Times (feat. Depressive Ages Jan Lubitzki)

Turn Around (feat. Mercyful Fates Michael Denner)

Convalescence

Rainbow

Intensive C. U.

Turn Around Gothic Rock Version (feat. Michael Denner of Mercyful Fate/King Diamond and Ben Christo of Sisters Of Mercy)







+0 -0



: 228