сегодня



Видео с текстом от WARFECT



”Into The Fray”, официальное видео с текстом от WARFECT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Spectre Of Devastation", выходящего 13 ноября на Napalm Records.



Трек-лист:



"Spectre Of Devastation"

"Pestilence"

"Rat King"

"Left To Rot"

"Hail Caesar"

"Into The Fray"

"Colossal Terror"

"Witch Burner"

"Dawn Of The Red"







+0 -0



просмотров: 103