сегодня



Трейлер нового альбома WARFECT



WARFECT опубликовали трейлер к новому альбому "Spectre Of Devastation", выход которого намечен на 13 ноября на Napalm Records. В нем обсуждается оформление альбома, которое создал Andreas Marschall. Диск будет доступен в следующих вариантах:



- 1-CD Jewel Case

- LP Gatefold Black

- LP Gatefold Blue (limited to 100 copies)

- LP Gatefold Red (limited to 100 copies)

- Digital Album



Трек-лист:



"Spectre Of Devastation"

"Pestilence"

"Rat King"

"Left To Rot"

"Hail Caesar"

"Into The Fray"

"Colossal Terror"

"Witch Burner"

"Dawn Of The Red"







+0 -0



просмотров: 207