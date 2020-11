сегодня



DEREK SHERINIAN о новом сингле DARWIN



Группа DARWIN выпустили новую работу, получившую название Darwin 2: A Frozen War, восьмого ноября. В записи материала принимали участие Simon Phillips (drums, Toto/The Who/Jeff Beck), Matt Bissonette (Elton John, David Lee Roth, Ringo Starr) and DarWin. Joining them are powerhouse players Billy Sheehan (bass, Mr Big/ Steve Vai/Winery Dogs), Guthrie Govan (guitar, Aristocrats/Asia/Hans Zimmer/Steven Wilson), Greg Howe (guitar, Michael Jackson/Justin Timberlake), Derek Sherinian (keyboards, Dream Theater/Alice Cooper/Black Country Communion) и другие.



Трек-лист:



"Nightmare Of My Dreams"

"Future History"

"Eternal Life"

"A Frozen War"

"Another Year"



Видео, в котором Derek Sherinian рассказывает о своем участии в композиции "A Frozen War" и сам трек доступны ниже.







