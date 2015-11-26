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Новый релиз DARWIN выйдет весной
DARWIN объявили о том, что шестнадцатого апреля состоится релиз компиляции DarWin 3: Unplugged, включающей подборку оркестровых и акустических версий песен из двух альбомов коллектива.
Трек-лист:
"Escape The Maze" (Orchestral)
"Nightmare Of My Dreams" (Orchestral)
"Slowly Melting" (Unplugged)
"Forever" (Orchestral):
"One Horizon" (Unplugged)
"Rise" (Orchestral)
"Last Chance" (Orchestral)
"Another Year" (Acapella)
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