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DarWin

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новый релиз DARWIN выйдет весной



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DARWIN объявили о том, что шестнадцатого апреля состоится релиз компиляции DarWin 3: Unplugged, включающей подборку оркестровых и акустических версий песен из двух альбомов коллектива.

Трек-лист:

"Escape The Maze" (Orchestral)
"Nightmare Of My Dreams" (Orchestral)
"Slowly Melting" (Unplugged)
"Forever" (Orchestral):
"One Horizon" (Unplugged)
"Rise" (Orchestral)
"Last Chance" (Orchestral)
"Another Year" (Acapella)

DARWIN To Release New Collection Of Orchestral And Unplugged Tracks, DarWin 3: Unplugged



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