Новый релиз DARWIN выйдет весной



DARWIN объявили о том, что шестнадцатого апреля состоится релиз компиляции DarWin 3: Unplugged, включающей подборку оркестровых и акустических версий песен из двух альбомов коллектива.



Трек-лист:



"Escape The Maze" (Orchestral)

"Nightmare Of My Dreams" (Orchestral)

"Slowly Melting" (Unplugged)

"Forever" (Orchestral):

"One Horizon" (Unplugged)

"Rise" (Orchestral)

"Last Chance" (Orchestral)

"Another Year" (Acapella)







