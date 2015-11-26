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Simulacrum

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Новое видео SIMULACRUM



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"Nothing Remains", новое видео группы SIMULACRUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Genesis, выходящего 12 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Traumatized"
"Nothing Remains"
"Arrhythmic Distortions"
"Like You, Like Me"
"Scorched Earth"
"Genesis Part 1: The Celestial Architect"
"Genesis Part 2: Evolution Of Man"
"Genesis Part 3: The Human Equation"
"Genesis Part 4: End Of Entropy"

SIMULACRUM To Release Genesis Album In February; "Nothing Remains" Music Video Streaming



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