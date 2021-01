сегодня



Новое видео SIMULACRUM



"Arrhythmic Distortions", новое видео группы SIMULACRUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Genesis, выходящего 12 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Traumatized"

"Nothing Remains"

"Arrhythmic Distortions"

"Like You, Like Me"

"Scorched Earth"

"Genesis Part 1: The Celestial Architect"

"Genesis Part 2: Evolution Of Man"

"Genesis Part 3: The Human Equation"

"Genesis Part 4: End Of Entropy"







