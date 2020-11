сегодня



Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13



"Hard To Say Goodbye", новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Running Games", выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Records.



Трек-лист:



"Finish Line"

"I’m Gonna Lose It"

"Hard To Say Goodbye"

"How Do You"

"Heart Attack"

"Fantasy"

"Lonely Days"

"Reach The Sky"

"Cried Enough For You"

"Take What’s Mine"

"Running Games"

"Lay Down Your Love" (Bonus Track - Digital)



Состав:



Joel Hoekstra (Whitesnake/Trans-Siberian Orchestra) - guitars

Russell Allen (Symphony X, Adrenaline Mob) - lead vocals, backing vocals

Vinny Appice (ex-Black Sabbath, DIO) - drums

Tony Franklin (ex-The Firm, Blue Murder) - bass

Derek Sherinian (Sons Of Apollo, Dream Theater, Black Country Communion) - keyboards

Jeff Scott Soto (Sons Of Appollo, Trans-Siberian Orchestra) - backing vocals



гости:



Lenny Castro (Toto) - percussion

Chloe Lowery (Trans-Siberian Orchestra) - backing vocals

Dave Eggar (Evanescence, Coldplay) - cello

Katie Kresek (Adele, Five For Fighting) - violin, viola







