Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13



"Torn Into Lies", новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Crash Of Life, выход которого намечен на 16 июня:



"Everybody Knows Everything"

"Crash Of Life"

"Damaged Goods"

"Torn Into Lies"

"Far Too Deep"

"Not Tonight"

"Over You"

"I Would Cry For Love"

"Don't Have Words"

"Find A Way"

"You're Right For Me"

"Through The Night" http://www.joelhoekstra.com







