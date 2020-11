16 ноя 2020



Новое видео VIOLENT LIFE VIOLENT DEATH



"Grave Walk", новое видео группы VIOLENT LIFE VIOLENT DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята ЕР "The Color Of Bone", выпущенного на Innerstrength Records.



Трек-лист:



"Grave Walk"

"Dead With Me"

"Roseblade"

"Linger"

"The Color Of Bone"







