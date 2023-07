сегодня



Новое видео VIOLENT LIFE VIOLENT DEATH



Saying Your Name Is To Choke On Ash", новое видео группы VIOLENT LIFE VIOLENT DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Break.Burn.End, выход которого намечен на 15 сентября на Innerstrength Records:



"Weapon Of Pain"

"The Snapping Of Teeth"

"Deceit Welcomed By Blind Grace"

"Devastation On The Tip Of The Tongue"

"The Light Behind"

"Break. Burn. End."

"Saying Your Name Is To Choke On Ash"

"Maintain The Quiet"

"Heaven So Far Away"

"Come Armageddon"







+0 -0



просмотров: 125