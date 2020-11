16 ноя 2020



Видео с текстом от INFIRMUM



INFIRMUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sail Away", которая взята из выходящего 18 декабря на Wormholedeath альбома "Walls Of Sorrow":



"To Darkness"

"Cause Of Sorrow"

"Shadows Of The Past"

"Silence"

"Doomed"

"Wake Me"

"Automn Breeze"

"Sail Away"

"Fearless"

"Trust"







