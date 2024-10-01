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TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль...
27
Видео с выступления SLAYER
26
LINKIN PARK исполнили новую песню
20
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
Лидер OPETH о любви к винилам
15
GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»
14
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12
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по
TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль...
27
Видео с выступления SLAYER
26
LINKIN PARK исполнили новую песню
20
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
Лидер OPETH о любви к винилам
15
все новости группы
Infirmum
Финляндия
Doom Metal
https://infirmum.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/infirmum.band/
Facebook:
https://www.facebook.com/InfirmumBand/
1 окт 2024
:
Новый альбом INFIRMUM доступен для прослушивания
22 янв 2023
:
Видео с текстом от INFIRMUM
3 фев 2022
:
Новый ЕР INFIRMUM доступен для прослушивания
16 ноя 2020
:
Видео с текстом от INFIRMUM
сегодня
Новый альбом INFIRMUM доступен для прослушивания
“From The Depths I Cried”, новый альбом INFIRMUM, доступен для прослушивания ниже.
https://infirmum.bandcamp.com/
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1 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
"Их не боялись даже бомжи!", самая бездарная ОПГ 90-х.
просмотров: 168
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).