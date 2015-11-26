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ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT



ROB HALFORD в рамках очередного интервью рассказал о том, как проходила работа над дебютным альбомом FIGHT:



«Я собрал всю музыку у себя в спальне, прямо здесь, в Фениксе. Иногда я просто вставал в середине ночи и записывал риффы, что пришли мне в голову, — так и получился "War Of Words". И я был очень доволен полученным опытом, потому что я уже много раз говорил, что музыканты постоянно находятся в поиске того, что бы ещё сделать, и для меня это было очень важно».



О гитаристе группы, Russ'e Parrish'e, более известном как Satchel:



«Он как был феноменальным гитаристом, таковым остаётся и по сей день. Я к тому, что мне нравится его группа, есть только одни в своем роде STEEL PANTHER».







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