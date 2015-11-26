ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT

ROB HALFORD в рамках очередного интервью рассказал о том, как проходила работа над дебютным альбомом FIGHT:
«Я собрал всю музыку у себя в спальне, прямо здесь, в Фениксе. Иногда я просто вставал в середине ночи и записывал риффы, что пришли мне в голову, — так и получился "War Of Words". И я был очень доволен полученным опытом, потому что я уже много раз говорил, что музыканты постоянно находятся в поиске того, что бы ещё сделать, и для меня это было очень важно».
О гитаристе группы, Russ'e Parrish'e, более известном как Satchel:
«Он как был феноменальным гитаристом, таковым остаётся и по сей день. Я к тому, что мне нравится его группа, есть только одни в своем роде STEEL PANTHER».
НELLECTOR
Очень люблю Fight. Но мне интереснее про их второй альбом. Там есть вещи, которые я считаю почти гениальными. И как раз из-за лид-гитары.
Админы, он там про второй альбом не затирает в своей гомографии?
Flaming
Хотя люблю их оба.
Alex Chernyatinsky
Flaming
Настолько, что пришлось КаКе Присту с ним мириться, дабы окончательно не прогореть с фан-базой.
Alex Chernyatinsky
Flaming
Курт куртом, но как хорошо видно, 30 лет спустя, кто делал дело - тот до сих пор на коне, от МотлиПойзона до МэйденСепультуры. А кто валял ваньку и гонял халтуру - тот и в 80-е больше тыщи не собирал и не продавал)
Не слышал ни про одного достойного, которого бы растоптала курт-революция.
А вот то, что дурной воздух попсового лосинизма она вышвырнула в окно - факт. За что ей поклон и вечная благодарность.
gravitgroove
Никогда не любил Fight, но не из-за того, что считал раньше JP и Хэлфорда отстойными, а тем, что в отличии от тех же Prong и Pantera, под которых он стал откровенно косить (именно косить, потому что он не создавал эту сцену и не делал в нее вклада, а просто шел по лыжне, не добавляя ничего нового, кроме своего кряхтения), не смог выпустить ни одной яркой композиции. Сплошная серость. В этом плане присты без него поступили почти так же, хотя и посмелее.
Family Ghost
Я не админ, но отвечу. Нет, особо не затирает, только говорит "все хотели от меня второй Вор Оф Вордс, но я этого не хотел и сделал все по-новому.". Еще уточняет, что песни на первый диск писал в одиночку, а на второй уже в демократичном режиме. Ну и, наконец - первый продался неплохим тиражом, а второй провалился.
Family Ghost
Хоспаде, да это просто рядовая смена музыкальных течений и поколений, регулярно происходящая. Публика утомилась от нескольких лет лосин и переключилась на что-то более свежее, т..к. подросли пацаны, для которых Twisted или Motley - это прошлый век, которым родителей не удивишь. Никакая конкретная группа в этом не "виновата".
Alex Chernyatinsky
НELLECTOR
Да, спасибо, ничего нового.
>>>не смог выпустить ни одной яркой композиции
Ты слышал песню Human Crate? Как можно назвать одно из лучших гитарных соло за всю историю хард-рока серым?
Family Ghost
Flaming
Но орешь громко, да.
Flaming
Ну, это смотря с чем пришел.
Если это сказали какому-нибудь лось-гансу, страйперу или горькому парку, с их всевозможными эпигонами, то жаль, что им не сказали такого раньше.
А Ван Халену никакой свитер не помешал получить три мультиплатиновых намбер вана в Биллборде, в самые перлджемистые 91-95. Никакая их старомодность и восьмидерастность не стала помехой.
В общем многое надумано и выдумано. Как и в ситуации с панком 70-х, когда его на обе лопатки клал продажами какой-нибудь дедовский Лед Зеппелин 79 года.
Alex Chernyatinsky
Строго говоря, творчество Эдварда сложно отнести к металлу, в то время как именно по этой музыке гранжем был нанесен самый чувствительный удар. Для меня наиболее показательными являются слова Маттиаса Ябса из Скорпионз, однажды вспомнившего те времена в интервью, ну и конечно фраза Кая Хансена, ставшая крылатой. Думается мне, это все-таки взгляд с места событий, а не с диванов, на которых мы лежим.
Flaming
Группа разогрева и скромных залов, в самые пиковые годы. Из которой он вообще ушел. И сама группа, к 93-му году в полных руинах.
Ну а Скорпам жаловаться как-то странно. Хотя, на мой вкус, Face The Heat мог быть и более популярен. Но, видимо, надоели US за 10 лет.
Alex Chernyatinsky
gravitgroove
НЕ тебе, другим даю статью, чтобы они более с тобой в диалог не вступали, потому что ты не за истину, а за свое раздутое закомплексованное эго. (можешь начинать кдахтать про нацизм и фашизм)
https://www.castlerock.ru/rockblog/pro-rok/granzh-ne-ubil-khevi-metal/
И да, истоки Pearl Jam из глэма, потому что до этого был Mother Love Bone и еще ранее Malfunkshun, а Alice in chains назывался Alice 'n Chains и играли под воздействием музыки Ганзов.
НELLECTOR
"Это немного напоминает американские санкции против России, в результате которых стали развиваться собственные технологии и новые виды производства. Так же и в музыке: успех гранжа заставил остальных призадуматься и начать работать с удвоенными силами, чтобы не скатиться в пропасть забвения."
И сразу же понял ценность аналитики)
gravitgroove
https://ultimateclassicrock.com/sammy-hagar-alice-in-chains/
Alex Chernyatinsky
Flaming
А Метал Гад другого полета птица, в примитивных плагиатах и эпигонствах только тобой уличался))
НELLECTOR
Flaming
А это вообще в перлы и ухохотаться.
У групп Green River с MLB столько глэма, что весь Голливуд напиться им не мог)))
Flaming
Но это тема той же спецолимпиады, что и "Грета Ван Флит - гении, или твари дрожащие, так нагло чужое пиздить"
НELLECTOR
У меня так. Песня мне нравится? У песни мелодия своя? Слова свои? Да тогда похуй мне, сколько раз это на разные лады делали. Если сделано хорошо и не скопировано в ноль, я и в сотый раз съем.
Меня куда больше каверы бесят. Вот когда у какого-нибудь Оззи бонусом идёт кавер на Beatles я это даже слушать не буду. Впрочем, как и Содом с кавером на Веном.
Flaming
По моему у Доккена очень неплохо с альтернативой сложилось.
Лосиный период и этот по качеству материала разделить не могу, оба нравятся.
У Мотлей вышло не пойми что, в общем без Винса я их не могу.
Остальные, кто не упал и не пропал - не подвели.
А с Pearl Jam так и вовсе побежали дружить все рок-графья, во главе с П. Таунсендом. Удивился, если было бы иначе. PJ выглядели и пилили такой блюз, будто 80-е никогда и не наступали.
Flaming
НELLECTOR
Если песня мне в оригинале нравится, то я не хочу другой версии. Если она мне в оригинале не нравится, то тогда вообще какбы нахуй?
НELLECTOR
1994 - мой самый любимый альбом Motley Crue, ибо самый злобный и тяжёлый.
С Винсом я Мотли Крю намного хуже могу, ибо руки сами пытаются у себя на груди сиськи нащупать.
Flaming
Хоть со злобным альбомом, хоть с каверным))
gravitgroove
Если бы у Green River или Mudhoney был глэм, то это точно кто-то услышал и об этом было бы написано. Нынче-то и Guns' N Roses с неохотой в эти рейтузы второй волны глэма ставят, однако они там были флагманами, хоть и не родоначальниками. И такой же факт, что Эндри Вуд и его команды, пока он не "заколол" себя до смерти, балансировали между хэир металом и чем-то типа Блэк Саббат. А дальше идет "Сперма" с Эдди Ведером, и существенная разница от MLB лишь в голосе. Но никто не писал, что PJ - конкретно глэм.
НELLECTOR
Да это попсня на попсне едет и Хэлфордом погоняет.
Искусство - в том подвале, где репетируют technical slamming brutal death)
Benji Marshall
замечательные слова про грандж
"1994 - мой самый любимый альбом Motley Crue, ибо самый злобный и тяжёлый"
видимо не только у меня одного это любимый альбом Крю))
Flaming
НELLECTOR
Flaming
Хреновые слова про грандж, ибо истине не соответствуют ни на грамм.
О чьем грандже ни говори. О панк-Нирване, метал-Алисе/Гардене, классикроке-Джеме, или психодел-Пайлотах.
НELLECTOR
Ха.
Ничего другого норот отродясь и не требовал.
Идя на поводу у норота можно заполучить тотальный рэп в США и Европе и Владимирский централ в РФ.
Нороту ничо другого нинада.
Он хавает что-то другое, если насильно дают. И привыкает, втягиваецца иногда.
НELLECTOR
Это про то, смог ли ты/продюсер/менеджер/лейбл ручных обезьянок по лбу поленом захуярить так, чтобы они на твою песенку внимание обратили и стали подвывать и покачиваться в такт.
Flaming
Брехня например.
Грандж - уважаемый участник рок-движения.
Прошу помнить)
НELLECTOR
Flaming
Вообще-то я писал орденоНоска, но вышла вот такой) Ну пусть такой и живет.
gravitgroove
Flaming
Кстати я новый Акку$ер скачал. А хорош.
НELLECTOR
Конечно хорош, когда он был плох? Перл Джему бы поучиться)
Flaming
НELLECTOR
Blindman
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