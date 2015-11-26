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ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT



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ROB HALFORD в рамках очередного интервью рассказал о том, как проходила работа над дебютным альбомом FIGHT:

«Я собрал всю музыку у себя в спальне, прямо здесь, в Фениксе. Иногда я просто вставал в середине ночи и записывал риффы, что пришли мне в голову, — так и получился "War Of Words". И я был очень доволен полученным опытом, потому что я уже много раз говорил, что музыканты постоянно находятся в поиске того, что бы ещё сделать, и для меня это было очень важно».

О гитаристе группы, Russ'e Parrish'e, более известном как Satchel:

«Он как был феноменальным гитаристом, таковым остаётся и по сей день. Я к тому, что мне нравится его группа, есть только одни в своем роде STEEL PANTHER».

ROB HALFORD Looks Back On Making Of FIGHT Debut Album War Of Words -



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КомментарииСкрыть/показать 48 )

НELLECTOR


19 ноя 2020, 11:18		Уфф! Не про морпехов, а по делу, наконец!
Очень люблю Fight. Но мне интереснее про их второй альбом. Там есть вещи, которые я считаю почти гениальными. И как раз из-за лид-гитары.
Админы, он там про второй альбом не затирает в своей гомографии?

Flaming


19 ноя 2020, 13:24		Второй уже пахнет стонером и веществами, и не был таким популярным, как бешеный дебютник.
Хотя люблю их оба.

Alex Chernyatinsky


19 ноя 2020, 13:33		Это однозначно лучшее из того, что Роб когда-либо выпускал сольно. На тот момент я грешным делом подумал, что Присты по ходу всё. Чем и как они ответят на War of Words? Слушалось и воспринималось не хуже Painkiller. Но жизнь, как мы теперь знаем, предложила для этой истории самые неожиданные сюжетные ходы.

Flaming


19 ноя 2020, 13:36		С Resurrection/Crucible вернулся также эффектнейше.
Настолько, что пришлось КаКе Присту с ним мириться, дабы окончательно не прогореть с фан-базой.

Alex Chernyatinsky


19 ноя 2020, 13:48		Flaming, да, Воскрешение тоже было мощным, но все же не Fight. Тут наверное контекст эпохи важен. В 93-м еще Курт был жив со всеми вытекающими для металлистов последствиями.

Flaming


19 ноя 2020, 14:00		Я бы многого значения этому не придавал.
Курт куртом, но как хорошо видно, 30 лет спустя, кто делал дело - тот до сих пор на коне, от МотлиПойзона до МэйденСепультуры. А кто валял ваньку и гонял халтуру - тот и в 80-е больше тыщи не собирал и не продавал)
Не слышал ни про одного достойного, которого бы растоптала курт-революция.
А вот то, что дурной воздух попсового лосинизма она вышвырнула в окно - факт. За что ей поклон и вечная благодарность.

gravitgroove


19 ноя 2020, 14:18		Nirvana выгнала лосины? Нет! Все началось ранее (имеется ввиду коммерческое становление сиэтла и альтернативной тяжелой сцены вообще) с Alice in Chains, которые до дебюта сами в спандаксе ходили, пока не посетили концерты King's X и Soundgarden.

Никогда не любил Fight, но не из-за того, что считал раньше JP и Хэлфорда отстойными, а тем, что в отличии от тех же Prong и Pantera, под которых он стал откровенно косить (именно косить, потому что он не создавал эту сцену и не делал в нее вклада, а просто шел по лыжне, не добавляя ничего нового, кроме своего кряхтения), не смог выпустить ни одной яркой композиции. Сплошная серость. В этом плане присты без него поступили почти так же, хотя и посмелее.

Family Ghost


19 ноя 2020, 14:19		>>>Админы, он там про второй альбом не затирает в своей гомографии?

Я не админ, но отвечу. Нет, особо не затирает, только говорит "все хотели от меня второй Вор Оф Вордс, но я этого не хотел и сделал все по-новому.". Еще уточняет, что песни на первый диск писал в одиночку, а на второй уже в демократичном режиме. Ну и, наконец - первый продался неплохим тиражом, а второй провалился.

Family Ghost


19 ноя 2020, 14:23		>>>Nirvana выгнала лосины? Нет! Все началось ранее (имеется ввиду коммерческое становление сиэтла и альтернативной тяжелой сцены вообще) с Alice in Chains, которые до дебюта сами в спандаксе ходили, пока не посетили концерты King's X и Soundgarden.

Хоспаде, да это просто рядовая смена музыкальных течений и поколений, регулярно происходящая. Публика утомилась от нескольких лет лосин и переключилась на что-то более свежее, т..к. подросли пацаны, для которых Twisted или Motley - это прошлый век, которым родителей не удивишь. Никакая конкретная группа в этом не "виновата".

Alex Chernyatinsky


19 ноя 2020, 14:23		Это сейчас, в эпоху компьютерных технологий и Интернета, так кажется. А тогда все были в жесткой зависимости от лейблов и студий. И если вам на пороге студии говорили извини, чувак, сейчас в Париже мушкетеры носят вот такие шляпы, точнее растянутые свитера и рубашки в клетку, то ситуация становилась очень похожей на пушистого зверька. Все вернулось на круги своя исключительно благодаря охотничьему ружью, а не преданности музыкантов своему делу.

НELLECTOR


19 ноя 2020, 14:25		Family Ghost

Да, спасибо, ничего нового.

>>>не смог выпустить ни одной яркой композиции

Ты слышал песню Human Crate? Как можно назвать одно из лучших гитарных соло за всю историю хард-рока серым?

Family Ghost


19 ноя 2020, 14:27		И, как правильно выше заметили, никуда работящие группы не делись, а для многих классик-роковых/метал коллективов (или относительно новых, но не шибко "альтернативных") это время вообще стало чуть не самым успешным - сольный Оззи, Металлика, возрожденный Саббат, возрожденный Кисс, Ганзы, Пантера - все были на охуенном коне в плане коммерческого успеха. А такие банды, как Присты и Мэйден пострадали в первую очередь не из-за нового десятилетия, а из-за ухода своих "визитных карточек"

Flaming


19 ноя 2020, 14:38		gravitgroove, чушь и выдумки.
Но орешь громко, да.

Flaming


19 ноя 2020, 14:42		"И если вам на пороге студии говорили извини, чувак, сейчас в Париже мушкетеры носят вот такие шляпы..."

Ну, это смотря с чем пришел.
Если это сказали какому-нибудь лось-гансу, страйперу или горькому парку, с их всевозможными эпигонами, то жаль, что им не сказали такого раньше.

А Ван Халену никакой свитер не помешал получить три мультиплатиновых намбер вана в Биллборде, в самые перлджемистые 91-95. Никакая их старомодность и восьмидерастность не стала помехой.

В общем многое надумано и выдумано. Как и в ситуации с панком 70-х, когда его на обе лопатки клал продажами какой-нибудь дедовский Лед Зеппелин 79 года.

Alex Chernyatinsky


19 ноя 2020, 15:07		"А Ван Халену никакой свитер не помешал получить три мультиплатиновых намбер вана в Биллборде..."
Строго говоря, творчество Эдварда сложно отнести к металлу, в то время как именно по этой музыке гранжем был нанесен самый чувствительный удар. Для меня наиболее показательными являются слова Маттиаса Ябса из Скорпионз, однажды вспомнившего те времена в интервью, ну и конечно фраза Кая Хансена, ставшая крылатой. Думается мне, это все-таки взгляд с места событий, а не с диванов, на которых мы лежим.

Flaming


19 ноя 2020, 15:14		Хансен, божешмой.
Группа разогрева и скромных залов, в самые пиковые годы. Из которой он вообще ушел. И сама группа, к 93-му году в полных руинах.
Ну а Скорпам жаловаться как-то странно. Хотя, на мой вкус, Face The Heat мог быть и более популярен. Но, видимо, надоели US за 10 лет.

Alex Chernyatinsky


19 ноя 2020, 15:28		Ну Хансен мне кажется больше за братву говорил, чем за себя лично :-) И тем не менее, слов из песни, как говорится, не выкинешь.

gravitgroove


19 ноя 2020, 15:46		Флеминг, ты опять пытаешься отрицать истину? Ах да, она тебе не нужна, когда нужно кого-то ненавистного обосрать

НЕ тебе, другим даю статью, чтобы они более с тобой в диалог не вступали, потому что ты не за истину, а за свое раздутое закомплексованное эго. (можешь начинать кдахтать про нацизм и фашизм)
https://www.castlerock.ru/rockblog/pro-rok/granzh-ne-ubil-khevi-metal/

И да, истоки Pearl Jam из глэма, потому что до этого был Mother Love Bone и еще ранее Malfunkshun, а Alice in chains назывался Alice 'n Chains и играли под воздействием музыки Ганзов.

НELLECTOR


19 ноя 2020, 15:49		Прошёл по твоей ссылке, дочитал до нехилого перла аффтара:

"Это немного напоминает американские санкции против России, в результате которых стали развиваться собственные технологии и новые виды производства. Так же и в музыке: успех гранжа заставил остальных призадуматься и начать работать с удвоенными силами, чтобы не скатиться в пропасть забвения."

И сразу же понял ценность аналитики)

gravitgroove


19 ноя 2020, 15:54		ДА насрать на аналитику автора, там цитаты приведены Сэмми Хагара

https://ultimateclassicrock.com/sammy-hagar-alice-in-chains/

Alex Chernyatinsky


19 ноя 2020, 16:02		Я прошу прощения, а что Nirvana и другие гранж-группы это образец работоспособности, колоссального творческого поиска и пример студийных экспериментов? Успех этого стиля исключительно продюсерский. Другим пришлось "работать с удвоенными силами", чтобы натянуть сову на глобус, упрощая до невозможности аранжировки и песенные структуры. Потому что "норот" неистово требовал говна на трех аккордах и псевдопротестного пафоса.

Flaming


19 ноя 2020, 16:07		gravitgroove, да это ты спутал Роберта с хулиганом Дивановым. Это он выпускал смешную пародию на Пантеру в те годы.
А Метал Гад другого полета птица, в примитивных плагиатах и эпигонствах только тобой уличался))

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:08		У Диванова была хорошая пародия на Пантеру, нинада)

Flaming


19 ноя 2020, 16:12		@И да, истоки Pearl Jam из глэма@

А это вообще в перлы и ухохотаться.
У групп Green River с MLB столько глэма, что весь Голливуд напиться им не мог)))

Flaming


19 ноя 2020, 16:14		НELLECTOR, да все равно так нельзя))
Но это тема той же спецолимпиады, что и "Грета Ван Флит - гении, или твари дрожащие, так нагло чужое пиздить"

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:20		Слушай, я на это смотрю не так, как вы, типа, как не стыдно, ничего нового, нет движения вперёд и всё вот это.
У меня так. Песня мне нравится? У песни мелодия своя? Слова свои? Да тогда похуй мне, сколько раз это на разные лады делали. Если сделано хорошо и не скопировано в ноль, я и в сотый раз съем.

Меня куда больше каверы бесят. Вот когда у какого-нибудь Оззи бонусом идёт кавер на Beatles я это даже слушать не буду. Впрочем, как и Содом с кавером на Веном.

Flaming


19 ноя 2020, 16:25		@упрощая до невозможности аранжировки и песенные структуры. @

По моему у Доккена очень неплохо с альтернативой сложилось.
Лосиный период и этот по качеству материала разделить не могу, оба нравятся.
У Мотлей вышло не пойми что, в общем без Винса я их не могу.
Остальные, кто не упал и не пропал - не подвели.
А с Pearl Jam так и вовсе побежали дружить все рок-графья, во главе с П. Таунсендом. Удивился, если было бы иначе. PJ выглядели и пилили такой блюз, будто 80-е никогда и не наступали.

Flaming


19 ноя 2020, 16:26		А с кавером на Моторхэд Содом слушать будешь? :))))

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:30		Не буду я вообще каверы слушать.
Если песня мне в оригинале нравится, то я не хочу другой версии. Если она мне в оригинале не нравится, то тогда вообще какбы нахуй?

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:32		>>>У Мотлей вышло не пойми что, в общем без Винса я их не могу.

1994 - мой самый любимый альбом Motley Crue, ибо самый злобный и тяжёлый.
С Винсом я Мотли Крю намного хуже могу, ибо руки сами пытаются у себя на груди сиськи нащупать.

Flaming


19 ноя 2020, 16:36		Сиськи - это всегда хорошо.
Хоть со злобным альбомом, хоть с каверным))

gravitgroove


19 ноя 2020, 16:37		"У групп Green River"

Если бы у Green River или Mudhoney был глэм, то это точно кто-то услышал и об этом было бы написано. Нынче-то и Guns' N Roses с неохотой в эти рейтузы второй волны глэма ставят, однако они там были флагманами, хоть и не родоначальниками. И такой же факт, что Эндри Вуд и его команды, пока он не "заколол" себя до смерти, балансировали между хэир металом и чем-то типа Блэк Саббат. А дальше идет "Сперма" с Эдди Ведером, и существенная разница от MLB лишь в голосе. Но никто не писал, что PJ - конкретно глэм.

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:37		Вообще, скажу я вам, вот там всякие глэмы вы противопоставляете гранжам.
Да это попсня на попсне едет и Хэлфордом погоняет.
Искусство - в том подвале, где репетируют technical slamming brutal death)

Benji Marshall


19 ноя 2020, 16:40		"Потому что "норот" неистово требовал говна на трех аккордах и псевдопротестного пафоса"

замечательные слова про грандж

"1994 - мой самый любимый альбом Motley Crue, ибо самый злобный и тяжёлый"

видимо не только у меня одного это любимый альбом Крю))

Flaming


19 ноя 2020, 16:44		Чего такое "Сперма" с Эдди Веддером"?

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:47		Может с Дартом Вейдером?

Flaming


19 ноя 2020, 16:48		@замечательные слова про грандж@

Хреновые слова про грандж, ибо истине не соответствуют ни на грамм.
О чьем грандже ни говори. О панк-Нирване, метал-Алисе/Гардене, классикроке-Джеме, или психодел-Пайлотах.

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:53		>>> "норот" неистово требовал говна на трех аккордах и псевдопротестного пафоса

Ха.
Ничего другого норот отродясь и не требовал.
Идя на поводу у норота можно заполучить тотальный рэп в США и Европе и Владимирский централ в РФ.
Нороту ничо другого нинада.
Он хавает что-то другое, если насильно дают. И привыкает, втягиваецца иногда.

НELLECTOR


19 ноя 2020, 16:56		Иными словами, коммерческий успех - это ни разу не про качество и ценность продукта.
Это про то, смог ли ты/продюсер/менеджер/лейбл ручных обезьянок по лбу поленом захуярить так, чтобы они на твою песенку внимание обратили и стали подвывать и покачиваться в такт.

Flaming


19 ноя 2020, 17:00		Я все же напомню, что гранджу уже 30 лет, некоторые диски с ним мультиплатиновая классика, пара групп в Зале славы рок-н-ролла, а вы все рассуждаете о нем, будто пацан у бабки-орденососки булку отобрал.
Брехня например.
Грандж - уважаемый участник рок-движения.
Прошу помнить)

НELLECTOR


19 ноя 2020, 17:02		Задумался над твоим словом орденососка.

Flaming


19 ноя 2020, 17:09		Хах)
Вообще-то я писал орденоНоска, но вышла вот такой) Ну пусть такой и живет.

gravitgroove


19 ноя 2020, 17:20		До сих пор не понимаю, почему некоторые считают гранж исключительно примитивной музыкой. Да, это не трэш метал и даже не гамбургский поп пауэр спид или поп дэт метал с гётенбургских просторов, где обилие нот может зашкаливать за такт, но взять тех же Тайла и Кантрелла - эти товарищи умели и умеют делать сложные вещи и хорошо исполнять их. То есть их уровень вполне выше, чем у каких-нибудь молоденьких стоунеров или сладжеров.

Flaming


19 ноя 2020, 17:27		Гамбургский пауэр-поп это вообще страшная сила против гранджа. А если еще вызвать на подмогу итальянскую павероту, то вообще туши свет. Шапками закидают.

Кстати я новый Акку$ер скачал. А хорош.

НELLECTOR


19 ноя 2020, 17:36		>>>Акку$ер

Конечно хорош, когда он был плох? Перл Джему бы поучиться)

Flaming


19 ноя 2020, 17:39		Перл Джем о нем и не знает, мне кажется))

НELLECTOR


19 ноя 2020, 17:44		Вот поэтому всё так!

Darkside.ru Member

Blindman


19 ноя 2020, 19:22		2НELLECTOR: Так это не книжке вопросы, скорее в одном из интервью могут спросить. Увижу про файт - переведу. Пока будет про члены и формы


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