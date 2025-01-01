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JAY JAY BROWN готов к концертам FIGHT



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JAY JAY BROWN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как ему работалось с Satchel'ом (STEEL PANTHER):

«Это было забавно, потому что Russ всегда говорил: „Оставайся на своей стороне сцены“, потому что я бегал по всей площадке. Он такой: «Господи Иисусе, просто оставайся на своей стороне». А я такой: «Извини, чувак».

Знаете, тогда я был молод и был психом, не знаю, как Rob терпел меня».

Возможность воссоединения FIGHT:

«Russ сказал, что будет не против, и Rob говорил об этом, когда мы виделись в прошлом году в Детройте, так что он сказал, что хотел бы провести хотя бы пару концертов, чтобы отметить то, что мы сделали, но я сказал ему: „Тебе лучше поторопиться, пока мы все еще здесь“».




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