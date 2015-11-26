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17 ноя 2020
Новая песня VRSTY
"Massive", новая песня группы VRSTY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Cloud City, выход которого запланирован на четвертое декабря на Spinefarm Records.
Трек-лист:
"Massive"
"Dig"
"Shameless"
"Pathos"
"Wilt"
"Cloud City"
"Wilt (Cloud City Remix)" (Feat. Gina Fritz)
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