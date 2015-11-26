Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 89
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 52
*Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неп... 51
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 46
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
[= ||| все новости группы



*

Vrsty

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-



17 ноя 2020 : 		 Новая песня VRSTY
| - |

|||| 17 ноя 2020

Новая песня VRSTY



*
zoom
*
* *
"Massive", новая песня группы VRSTY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Cloud City, выход которого запланирован на четвертое декабря на Spinefarm Records.

Трек-лист:

"Massive"
"Dig"
"Shameless"
"Pathos"
"Wilt"
"Cloud City"
"Wilt (Cloud City Remix)" (Feat. Gina Fritz)

VRSTY To Release Cloud City EP In December; "Massive" Single Streaming



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 211

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом