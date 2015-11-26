сегодня



Новое видео VRSTY



"Massive", новое видео группы VRSTY, доступно для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Cloud City", выход которого состоялся четвёртого декабря на Spinefarm Records.



Трек-лист:



"Massive"

"Dig"

"Shameless"

"Pathos"

"Wilt"

"Cloud City"

"Wilt (Cloud City Remix)" (Feat. Gina Fritz)







+0 -0



просмотров: 121

