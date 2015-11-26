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Новое видео VRSTY
"Massive", новое видео группы VRSTY, доступно для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Cloud City", выход которого состоялся четвёртого декабря на Spinefarm Records.
Трек-лист:
"Massive"
"Dig"
"Shameless"
"Pathos"
"Wilt"
"Cloud City"
"Wilt (Cloud City Remix)" (Feat. Gina Fritz)
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