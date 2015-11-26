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Vrsty

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8 дек 2020 : 		 Новое видео VRSTY

17 ноя 2020 : 		 Новая песня VRSTY
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Новое видео VRSTY



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"Massive", новое видео группы VRSTY, доступно для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Cloud City", выход которого состоялся четвёртого декабря на Spinefarm Records.

Трек-лист:

"Massive"
"Dig"
"Shameless"
"Pathos"
"Wilt"
"Cloud City"
"Wilt (Cloud City Remix)" (Feat. Gina Fritz)




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