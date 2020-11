Концертное видео NO RETURN

сегодня



NO RETURN восемнадцатого декабря на Mighty Music выпустят новый концертный релиз "Live XXX", запись которого проходила на выступлении в городе St. Quentin в декабре 2019 года.



Трек-лист:



"Mutants' March"

"Vision Of Decadence"

"Memories"

"Civil War"

"Fanatic Mind"

"Disillusion"

"Disease"

"Don't Judge Me"

"News Item"

"Inquisitive Hegemony"

"Stronger Than Ever"

"Submission Falls"

"Paint Your World"

"The Crimson Rider"

"Despise Your Heroes"



Видео на "The Crimson Rider" доступно ниже.







