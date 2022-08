сегодня



Новый альбом NO RETURN выйдет осенью



NO RETURN выпустят новую работу, получившую название “Requiem”, 21 октября на Mighty Music.



Трек-лист:



The Only One

Killing Machines

Affliction

No Apologies

Nobody Cares About You

Unscarred

Survival Instinct

Lies

The Podium Of Truths

The Black Wolfs Kingdom





