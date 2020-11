Новое видео WEAPONS OF ANEW

сегодня



"Sick Boy", новое видео группы WEAPONS OF ANEW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Art Of War, выходящего в начале следующего года. В оригинале эту композицию исполняли THE CHAINSMOKERS.







