WEAPONS OF ANEW готовы к работе



WEAPONS OF ANEW сообщили о том, что 16 сентября состоится премьера сингла “Break The Ties”, запись которого проходила с двумя новыми участниками, — вокалистом Richie Hume и барабанщиком Lun’iah Fontana.







