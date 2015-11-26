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Новое видео MITOCHONDRIAL SUN



"Pulsar 3", новое видео проекта MITOCHONDRIAL SUN, идейным вдохновителем которого является Niklas Sundin (ex-DARK TRANQUILLITY), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sju Pulsarer".



Трек-лист:



"Pulsar 1"

"Pulsar 2"

"Pulsar 3"

"Pulsar 4"

"Pulsar 5"

"Pulsar 6"

"Pulsar 7"

"Noll Och Intet"







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