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Mitochondrial Sun

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Новое видео MITOCHONDRIAL SUN



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"Pulsar 3", новое видео проекта MITOCHONDRIAL SUN, идейным вдохновителем которого является Niklas Sundin (ex-DARK TRANQUILLITY), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sju Pulsarer".

Трек-лист:

"Pulsar 1" 
"Pulsar 2"
"Pulsar 3"
"Pulsar 4" 
"Pulsar 5" 
"Pulsar 6"
"Pulsar 7"
"Noll Och Intet"

Former DARK TRANQUILLITY Guitarist NIKLAS SUNDIN Releases New MITOCHONDRIAL SUN Album;



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