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Новое видео MITOCHONDRIAL SUN
"Pulsar 3", новое видео проекта MITOCHONDRIAL SUN, идейным вдохновителем которого является Niklas Sundin (ex-DARK TRANQUILLITY), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sju Pulsarer".
Трек-лист:
"Pulsar 1"
"Pulsar 2"
"Pulsar 3"
"Pulsar 4"
"Pulsar 5"
"Pulsar 6"
"Pulsar 7"
"Noll Och Intet"
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