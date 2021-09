сегодня



Новый ЕР MITOCHONDRIAL SUN доступен для прослушивания



"The Bodies And Gold", новый ЕР группы MITOCHONDRIAL SUN, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Sic Transit Anima Mundi"

"Bodies and Gold"

"Ghost of Tradition"

"Beams of Light through Glass"

"Rigel Illuminated"

"Velocities"







+0 -0



просмотров: 151