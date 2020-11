все новости группы







Calyces

Греция

28 ноя 2020 : Новое видео CALYCES



Новое видео CALYCES



"The Great Void", новое видео группы греческой прогрессив-металл-группы CALYCES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impulse To Soar".



Трек-лист:



"False Awakening"

"Ego Dries Up The Ocean"

"Those Flames Are Dancing Wild"

"Parasites"

"The Great Void"

"Wired Crown"

"Unfair Labor"

"Home"

"Beyond Sight"

"Uneven Loops" (Bonus Track)

"We're Lost, But It's OK" (Bonus Track)







