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Calyces

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Страна
GreeceГреция
Стиль
-



28 ноя 2020 : 		 Новое видео CALYCES
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Новое видео CALYCES



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"The Great Void", новое видео группы греческой прогрессив-металл-группы CALYCES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Impulse To Soar".

Трек-лист:

"False Awakening"
"Ego Dries Up The Ocean"
"Those Flames Are Dancing Wild"
"Parasites"
"The Great Void"
"Wired Crown"
"Unfair Labor"
"Home"
"Beyond Sight"
"Uneven Loops" (Bonus Track)
"We're Lost, But It's OK" (Bonus Track)

Greece's CALYCES Release Debut Album, Impulse To Soar;



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