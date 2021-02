сегодня



Концертное видео CALYCES



CALYCES опубликовали видео с выступления в студии, в рамках которого группа сыграла три трека из дебютной пластинки 2020 года: "False Awakening", "Ego Dries Up the Ocean", "Those Flames Are Dancing Wild".







