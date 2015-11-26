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Serpents Oath

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Страна
BelgiumБельгия
Стиль
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|||| сегодня

Новое видео SERPENTS OATH



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"Malediction", новое видео группы SERPENTS OATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nihil", выходящего четвёртого декабря на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

"Vox Mortis"
"Speaking In Tongues"
"Leviathan Speaks"
"Thrice Cursed"
"Malediction"
"Serpents Of Eight"
"Bestia Resurrectus"
"Into The Abyss"
"Mephisto"
"The Beast Reborn"
"The Swords Of Night And Day"
"Beyond The Gates"

SERPENTS OATH Release Video For New Single



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