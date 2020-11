сегодня



Новое видео SERPENTS OATH



"Malediction", новое видео группы SERPENTS OATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nihil", выходящего четвёртого декабря на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Vox Mortis"

"Speaking In Tongues"

"Leviathan Speaks"

"Thrice Cursed"

"Malediction"

"Serpents Of Eight"

"Bestia Resurrectus"

"Into The Abyss"

"Mephisto"

"The Beast Reborn"

"The Swords Of Night And Day"

"Beyond The Gates"







+0 -0



просмотров: 234