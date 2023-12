сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SERPENTS OATH



SERPENTS OATH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Revelation, релиз которого намечен на 20 января:



"Invocatio Genesis"

"Blood Covenant"

"Gateways To Tiamat"

"Purification Through Fire"

"Invocatio Apocalypsis"

"Beyond The Void"

"Drakonian Gnosis"

"Path Of The Serpent"

"Invocatio Resurrectio"

"Cult Of Death"

"Unto Typhon"

"Pandaemonium"







